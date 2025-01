Coppa del Mondo di sci: a Cortina la finish area di Rumerlo si tinge di rosa

"Fondazione Cortina si occupa dell'organizzazione dei grandi eventi sportivi a Cortina, ma è fondamentale che questi diventino anche un'opportunità per valorizzare e sostenere il territorio, anche attraverso la collaborazione con altre realtà locali. È proprio in questo contesto che si colloca l'accordo con Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi. Non poteva esserci occasione migliore per dare avvio alla nostra collaborazione che la Coppa del Mondo di sci alpino femminile, un appuntamento che ogni anno attira migliaia di appassionati nella conca ampezzana" ha dichiarato Stefano Longo, presidente di Fondazione Cortina. "La convenzione siglata dalla DMO Dolomiti Bellunesi con Fondazione Cortina ha portato a questo traguardo importante per la visibilità del brand Dolomiti Bellunesi ovvero la brandizzazione della finish area e dell'area hospitality durante l'evento più rilevante del calendario sportivo di Cortina nel 2025 e nel cammino di questa località verso i Giochi. Come Fondazione DMO Dolomiti Bellunesi stiamo costruendo passo dopo passo le azioni che ci stanno portando a crescere come destinazione. Cortina è un traino e intorno alla conca ampezzana c'è un territorio meraviglioso che deve essere valorizzato attraverso attività come questa." Emanuela de Zanna, presidente Fondazione Dmo Dolomiti Bellunesi.