COPPA DEL MONDO DI SALTO CON GLI SCI: OTTO GLI AZZURRI A LILLEHAMMER

Pochi giorni al via della stagione di Coppa del Mondo di salto che scatterà da Lillehammer, in Norvegia, a partire dal 22 novembre. La tappa scandinava si aprirà con una prova mista a squadre, seguita tra sabato 23 e domenia 23 da due prove maschili ed altrettante femminili, sempre sul trampolino olimpico Hs140. Sono otto nel complesso gli atleti convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile per questo primo atto stagionale, con il settore maschile rappresentato da Alex Insam, Francesco Cecon ed Andrea Campregher mentre al femminile saranno impegnate Annika Sieff, Lara e Jessica Malsiner, Martina Zanitzer e Martina Ambrosi. La stagione estiva ha proposto lo storico successo nella classifica finale del Grand Prix da parte di Lara Malsiner, seguita in graduatoria da Annika Sieff, mentre al maschile Alex Insam al termine di una stagione di ottimo profilo a visto sfuggire di un nulla un piazzamento sul podio finale del circuito.