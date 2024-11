COPPA DEL MONDO DI NUOTO IN VASCA CORTA: SECONDI POSTI PER PILATO, RAZZETTI E CECCON

Trentadue centesimi dividono Thomas Ceccon dal successo nei 100 dorso, in cui si è imposto il sudafricano Pieter Coetze in 49"36. l 23enne fuoriclasse di Schio, campione olimpico e primatista del mondo in lunga (51"10) - tesserato per Fiamme Oro e Leosport, allenato al Centro Federale di Verona da Alberto Burlina - nuota in 49"68, pagando un passaggio a metà gara (24"19) leggermente sotto ritmo. Terzo è il polacco Kacper Stokowski in 49"87. Ottimo quinto Lorenzo Mora (Fiamme Rosse/VVFF Modena) in 50"91. Benedetta Pilato, come avvenuto venerdì nella doppia distanza, è battuta nei 50 rana solo dalla cinese e vice campionessa olimpica nei 100 Tang Qianting in 28"87 ed unica a scendere sotto i 29" tra le finaliste. La 19enne tarantina e campionessa europea - tesserata per Fiamme Oro e CC Aniene, seguita a Torino da Antonio Satta - nuota comunque un discreto 29"42, lontana sessantuno centesimi dal suo record italiano di 28"81 siglato nel 2020 a Budapest.