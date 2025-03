Coppa del Mondo di combinata nordica, Kostner guida gruppo azzurro verso finale di stagione

Tra venerdì e domenica Holmenkollen ospiterà la tappa conclusiva della stagione di Coppa del Mondo femminile ed il penultimo atto del calendario maschile che si completerà il fine settimana successivo nella finlandese Lahti. Il programma sulla collina di Oslo propone per il 14 marzo il duplice Provisional Competition Round, seguito sabato dalle due Gundersen con una duplice Individual Compact attesa per domenica. Il direttore tecnico Ivo Pertile ha convocato Veronica Gianmonea e Daniela Dejori al femminile ed al maschile Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi e Manuel Senoner. Prima della partenza per il ritorno in Norvegia, Dejori e Gianmonea affronteranno tre giornate di allenamento a Tarvisio. Saranno quattro invece gli azzurri impegnati nella tappa conclusiva di Continental Cup in programma proprio a Lahti tra il 15 ed il 17 marzo: Iacopo Bortolas, Stefano Radovan, Domenico Mariotti ed Eros Consolati.