Coppa del Mondo di biathlon: tripletta norvegese nella short di Kontiolahti, Hofer 21/mo

Tripletta norvegese nella short individual maschile di Kontiolahti, primo appuntamento individuale della stagione di Coppa del mondo dopo le staffette dello scorso fine settimana. Sul gradino più alto del podio è salito l'infallibile Endre Stroemsheim con il tempo di 38'08"8, che ha battuto il detentore della sfera di cristallo Johannes Boe per appena 3", condannato da un errore al poligono, mentre al terzo posto è finito Sturla Holm Laegreid a 1'03"9 senza errori. malTre gli azzurri finiti in zona punti. Lukas Hofer si è piazzato ventunesimo con un errore. "Il mio obiettivo era centrare un 20/20 al poligono - spiega l'esperto carabiniere altoatesino -. Non ci sono riuscito per poco perché ho perduto leggermente la concentrazione sul penultimo colpo della serie finale. Alla fine sono ugualmente soddisfatto mi sento bene a livello di condizione, anche se mi trascino a qualche settimana un piccolo problemino alla gamba che stiamo cercando di trattare". Dietro a lui Tommaso Giacomel, 29simo con quattro errori tutti in piedi, e Didier Bionaz 38simo con altrettanti errori. Più lontani Patrick Braunhofer 53simo con 3 errori, Daniele Cappellari 58simo con 3 errori ed Elia Zeni 75simo con 5 errori. Mercoledì 4 dicembre tocca alla short individual femminile con Dorothea Wierer, Samuelamal Comola, Michela Carrara e Hannah Auchentaller.