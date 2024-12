Coppa del Mondo di biathlon, nove azzurri convocati per tappa ad Annecy

Sono nove i convocati dal direttore tecnico Klaus Hoellrigl per la terza tappa di Coppa del mondo in programma ad Annecy-Le Grand Bornand (Fra), dove si disputeranno fra venerdì 20 e domenica 22 dicembre una sprint, una pursuit e una mass start. Si tratta di Dorothea Wierer, Hannah Auchentaller, Michela Carrara, Samuela Comola, Martina Trabucchi, Lukas Hofer, Tommaso Giacomel, Didier Bionaz e Daniele Cappellari. Lisa Vittozzi non sarà presente in Francia per continuare ad allenarsi in vista degli appuntamenti di gennaio. L'Ibu Cup invece fa tappa a Obertilliach (Aut) con una sprint giovedì 19 dicembre, una mass start 60 sabato 21 e la staffetta singola e singola mista, alle quali parteciperanno Nicolò Betemps, Marco Barale, Nicola Romanin, Christoph Pircher, Elia Zeni, Patrick Braunhofer, Linda Zingerle, Birgit Schoelzhorn, Rebecca Passler, Ilaria Scattolo e Francesca Bocchiero. Infine l'Ibu Cup junior gareggia a Goms, in Svizzera, con una staffetta singola mista e una staffetta singola mercoledì 18 dicembre, seguita dalla sprint di venerdì 21 dicembre e dalla mass start 60 di sabato 21 dicembre con Francesca Bocchiero, Alice Pacchiodi, Astrid Ploesch, Sara Scattolo, Davide Compagnoni, Alex Perisutti e Felix Ratschiller.