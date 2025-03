Coppa del Mondo di biathlon femminile, Simon trionfa Short Individual Pokljuka, Carrara 16/ma

Una Julia Simon perfetta al tiro ha vinto la Short Individual inaugurale della tappa di Pokljuka, in Slovenia, penultimo atto della stagione di Coppa del Mondo. Zero errori al poligono hanno condotto la francese sul gradino più alto del podio con il tempo di 38'08"2 ed un margine di 39"1 sulla svedese Hanna Öberg (0-0-0-1) che ha visto sfumare la possibilità di competere per il successo per via dell'errore nella conslusiva sessione di tiro; il podio è completato dalla tedesca Franziska Preuss, a sua volta senza errori, ma attardata di 46"2. Michela Carrara è incappata in tre errori in piedi (0-1-0-2) risultando la migliore delle azzurre con il sedicesimo posto a 3'12"6 da Simon, con Samuela Comola (0-0-0-2) quarantesima a 4'40"4; più attardate Linda Zingerle (1-1-0-2) e Martina Trabucchi (1-1-2-0) mentre Hannah Auchentaller non ha completato la prova dopo essere caduta nel corso del secondo giro. Alla gara non ha partecipato Dorothea Wierer, debilitata dal mal di gola. Il settimo posto consente a Lou Jeanmonnot di vincere la coppa di specialità con 221 punti davanti a Preuss (190) che mantiene la leadership della classifica generale con 998 punti sulla stessa transalpina (938), con Simon (775) che rafforza la propria terza piazza; undicesima Dorothea Wierer con 433.