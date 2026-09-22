Coppa Davis 2026, oggi il sorteggio: l'Italia tre volte campione scopre le sue avversarie

Sorteggi Coppa Davis oggi a mezzogiorno: l'Italia conosce il suo cammino verso le Final Eight di Bologna. Tutti i dettagli su Sinner e rivali.

22 Set 2026 - 10:21
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Coppa Davis 2024 © italyphotopress

Coppa Davis 2024 © italyphotopress

Si alza oggi a mezzogiorno il sipario sui sorteggi che definiranno il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna (24-29 novembre), con l'Italia campione in carica di diritto per la terza volta consecutiva pronta a conoscere la propria avversaria dei quarti di finale.

Gli azzurri guidano il seeding da testa di serie insieme alla Spagna di Carlos Alcaraz - incrocio possibile solo nell'eventuale finale del 29 novembre - mentre le altre due teste di serie sono la temibile Repubblica Ceca e la Germania di Alexander Zverev.

Nell'urna delle possibili rivali al primo turno per la truppa italiana figurano la sorpresa Corea, l'Austria, il Canada e la Gran Bretagna, mentre l'attesa cresce per capire se Jannik Sinner risponderà presente alla chiamata di fine stagione a Bologna dopo il recupero dai problemi fisici.

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