Coppa Davis 2026, oggi il sorteggio: l'Italia tre volte campione scopre le sue avversarie

Coppa Davis 2024 © italyphotopress
Si alza oggi a mezzogiorno il sipario sui sorteggi che definiranno il tabellone delle Final Eight di Coppa Davis a Bologna (24-29 novembre), con l'Italia campione in carica di diritto per la terza volta consecutiva pronta a conoscere la propria avversaria dei quarti di finale.
Gli azzurri guidano il seeding da testa di serie insieme alla Spagna di Carlos Alcaraz - incrocio possibile solo nell'eventuale finale del 29 novembre - mentre le altre due teste di serie sono la temibile Repubblica Ceca e la Germania di Alexander Zverev.
Nell'urna delle possibili rivali al primo turno per la truppa italiana figurano la sorpresa Corea, l'Austria, il Canada e la Gran Bretagna, mentre l'attesa cresce per capire se Jannik Sinner risponderà presente alla chiamata di fine stagione a Bologna dopo il recupero dai problemi fisici.