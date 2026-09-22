A ottobre al via la ghiacciatura dello Sliding Centre di Cortina

22 Set 2026 - 10:52
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Inizierà il prossimo mese allo Sliding Centre di Cortina D'Ampezzo la ghiacciatura della pista olimpica, in vista degli impegni internazionali che la "Eugenio Monti" ospiterà. Lo rende noto oggi la Società infrastrutture Milano Cortina (Simico). Cortina è intanto tornata protagonista sul piano sportivo, con lo svolgimento dei Campionati Italiani estivi di bob e skeleton sul pistino di spinta, a Fiames. La manifestazione ha visto domenica la partecipazione di circa 80 atleti nel bob e circa 40 nello skeleton. In occasione del raduno degli Atleti Azzurri e Olimpici d'Italia, sempre a Cortina, è stato conferito a Fabio Massimo Saldini, Commissario di Governo e ad di Simico, l'attestato di riconoscenza e la tessera di socio, per l'impegno profuso nella realizzazione delle infrastrutture dei Giochi Milano Cortina 2026. "È il premio più inaspettato, e proprio per questo il più gradito", ha commentato Saldini.

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