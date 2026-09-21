Volley, Europei maschili: definito il quadro dei quarti di finale

21 Set 2026 - 23:17
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Con l'ultima partita degli ottavi di finale giocata al PalaVela, è stato definito il quadro delle otto squadre che si affronteranno nei quarti di finale, in programma tra Torino e Sofia il 22 e 23 settembre. L'ultima, in ordine di tempo, a qualificarsi è stata la Slovenia, allenata dall'italiano Soli, che questa sera al PalaVela ha superato con autorevolezza la Serbia per 3-0 (25-14, 25-13, 25-22) e affronterà il Belgio, che nel pomeriggio aveva battuto la Repubblica Ceca per 3-1. Da domani, dunque, il via a Sofia al turno che darà l'accesso alle semifinali di Milano. La nazionale azzurra, invece, come noto, giocherà il proprio quarto di finale il 23 settembre alle ore 21.05, quando affronterà la Finlandia.

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