Atletica, al via la stagione cross per Battocletti: domenica prima gara in Spagna

19 Nov 2025 - 17:49

Prende il via la stagione del cross per Nadia Battocletti. L'azzurra, campionessa europea in carica, è attesa a un doppio appuntamento in Spagna: l'esordio domenica ad Atapuerca, poi sette giorni più tardi sarà al via ad Alcobendas verso gli Europei del 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo, con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato l'anno scorso ad Antalya a livello individuale e anche con la squadra. Protagonista di una stagione su pista culminata nelle due medaglie ai Mondiali di Tokyo, argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 metri, la regina del mezzofondo torna anche alla corsa campestre, e nella tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour si ripresenta dopo aver trionfato nell'ultima edizione del circuito mondiale: davanti a tutte in classifica, prima italiana a riuscirci, grazie alle vittorie ottenute al cross di Alcobendas, agli Europei in Turchia e al Campaccio di San Giorgio su Legnano. Ad Atapuerca domenica il via alle 12.45 sulla distanza di 7,318 chilometri.

02:46
DICH SONEGO PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Sonego: "Sono in forma, spero di dimostrarlo"

00:23
MCH NHL CHE BOTTA CONTRO LA BALAUSTRA MCH

Romanov, che botta contro la balaustra

01:06
MCH PREMIAZIONE PILIC, DJOKOVIC E BECKER MCH

Coppa Davis, l'omaggio a Niki Pilic

00:51
DICH DJOKOVIC COPPA DAVIS BOLOGNA DICH

Djokovic: "Sinner-Alcaraz? Sono fantastici"

01:32
Davis oggi Italia-Austria

01:47
Una 3-tre preolimpica

01:47
Sinner, 2025 strepitoso

01:31
L'Italia in Coppa Davis

02:32
MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

03:06
MCH ALLENAMENTO ITALIA DAVIS 18/11 BERRETTINI-COBOLLI MCH

Tennis, Cobolli e Berrettini si preparano per la Davis

00:54
NEW DICH ORANIZZATORI SRV

3-Tre, gli organizzatori: "Per il territorio evento fondamentale"

01:03
DICH ROCCA-RAZZOLI SRV

Rocca e Razzoli: "Lo slalom azzurro verso l'Olimpiade un punto di domanda"

00:42
MCH PRESENTAZIONE 3-TRE MCH

La"presentazione della 3-Tre allo Studio 10 di Mediaset

04:15
DICH VAVASSORI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Vavassori: "Gruppo unito, è la nostra forza"

03:34
DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

02:46
MCH ATP FINALS INNO MAMELI IL VOLO MCH

Il Volo canta l'Inno di Mameli prima di Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

Sfida Sinner-Alcaraz

INT PRESIDENTE FITP SU SINNER 16/11 DICH

Binaghi: "Sinner è il leader, noi seguiamo la sua linea"

MCH ALL. CALCIO/TENNIS COPPA ITALIA 18/11 MCH

Tennis, gli azzurri preparano la Davis con il... calcio-tennis

DICH BERRETTINI PRE FINALE DAVIS 2025 DICH

Berrettini: "Questa Davis nel mio momento migliore"

MCH DIVISE OLIMPICHE DEI VOLONTARI MCH

Milano-Cortina: ecco le divise dei volontari

19:00
Coppa Davis, Berrettini: "Vittoria per tutti, adesso daje Cobolli"
18:08
Ciclismo, Ciccone: "Sarebbe bello giocare a tennis con Sinner"
17:49
Atletica, al via la stagione cross per Battocletti: domenica prima gara in Spagna
16:08
Milano-Cortina, a Livigno un'Area di Emergenza Olimpica
15:30
Ciclismo, Longo Borghini: "2026 per migliorare, punto Fiandre"