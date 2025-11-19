Atletica, al via la stagione cross per Battocletti: domenica prima gara in Spagna

Prende il via la stagione del cross per Nadia Battocletti. L'azzurra, campionessa europea in carica, è attesa a un doppio appuntamento in Spagna: l'esordio domenica ad Atapuerca, poi sette giorni più tardi sarà al via ad Alcobendas verso gli Europei del 14 dicembre a Lagoa, in Portogallo, con l'obiettivo di confermare il titolo conquistato l'anno scorso ad Antalya a livello individuale e anche con la squadra. Protagonista di una stagione su pista culminata nelle due medaglie ai Mondiali di Tokyo, argento nei 10.000 e bronzo nei 5000 metri, la regina del mezzofondo torna anche alla corsa campestre, e nella tappa Gold del World Athletics Cross Country Tour si ripresenta dopo aver trionfato nell'ultima edizione del circuito mondiale: davanti a tutte in classifica, prima italiana a riuscirci, grazie alle vittorie ottenute al cross di Alcobendas, agli Europei in Turchia e al Campaccio di San Giorgio su Legnano. Ad Atapuerca domenica il via alle 12.45 sulla distanza di 7,318 chilometri.