Logo SportMediaset

Seguici anche su

Area personale
Help e Faq
Info e contatti
Termini del servizio
Utilizzo dati e privacy
Cookie Policy

Consiglio Basilicata premia l'atleta paralimpico Nicky Russo

21 Ott 2025 - 21:35

L'atleta paralimpico Nicky Russo ha ricevuto, stamani, una medaglia d'oro commemorativa dei 40 anni della Regione Basilicata, dalle mani del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella. "Cerco - ha detto Russo - di essere un esempio per i giovani e per i disabili. La disabilità può essere una scusa perché ognuno riesce a fare quello che fa in base a ciò che ha, che può essere un'Olimpiade o una gara sotto casa. Richieste alle istituzioni? Mancano le strutture, specie nel Sud, ma in Basilicata mancano strutture adatte a recepire una gara per atleti paralimpici". Nel consegnare la medaglia, alla presenza della garante per la disabilità, Marika Padula, Pittella ha commentato: "Lo sport è palestra di formazione anche per la vita, ti fa essere resiliente, ti fa fare squadra, è prospettiva e futuro, la giusta vitamina per affrontare la vita. Nicky Russo ci invoglia, ci qualifica, ci rende orgogliosi perché prova a superare se stesso". E per rispondere alla richiesta sulla carenza di infrastrutture avanzatagli dall'atleta specialista del getto del peso, ha concluso: "Implementare i finanziamenti per le strutture sportive è un obbligo della politica. Non sono sufficienti i fondi europei e qualche fondo nazionale che sfruttiamo. Agendo con finanzia indiretta, dobbiamo chiedere maggiori sostegni. Se non ci dovessimo riuscire potremmo pensare anche al ricorso all'indebitamento e ai mutui per realizzarli, attraverso un piano ben strutturato".

Ultimi video

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

01:35
Premio Scopigno-Pulici

Premio Scopigno-Pulici

01:43
Volley, superlega al via

Volley, superlega al via

00:41
DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

01:27
Sinner dice no alla Davis

Sinner dice no alla Davis

01:45
Sinner diventa un caso

Sinner diventa un caso

00:31
DICH MASTRIA SU SINNER DICH

Mastria su Sinner: "Scelta da rispettare, l'Italia può difendere la Davis anche senza di lui"

01:34
Novara solo al tie break

Novara solo al tie break

01:05
DICH MAURIZIO BORMOLINI DICH

Maurizio Bormolini: "L'importante è partire bene, fin dalla prima gara in Cina"

01:30
DICH FEDERICO PELLEGRINO DICH

Federico Pellegrino: "Avere l'Olimpiade sotto casa sarà un'occasione unica"

01:44
DICH FEDERICA BRIGNONE DICH

Federica Brignone: "Sono curiosa di vedere una gara, dal vivo o in televisione"

01:46
DICH DOROTHEA WIERER DICH

Dorothea Wierer: "La strada per le Olimpiadi è ancora lunga"

01:16
CLIP INAUGURAZIONE MILANO-CORTINA 2026 MCH

Milano-Cortina, svelati alcuni dettagli della cerimonia di apertura

00:44
DICH BALICH PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Milano-Cortina, Balich: "Mostreremo una bella Italia al Mondo"

00:15
DICH MALAGO PRESENTAZIONE CERIMONIA 16/10 DICH

Malagò: "Ci sarà anche un doveroso ricordo di Giorgio Armani"

01:26
3a giornata A1 femminile

3a giornata A1 femminile

I più visti di Altri Sport

DICH BRIGNONE DA TRENTO DICH

Brignone: "Le mie condizioni stanno migliorando",

Morto a 29 anni il gran maestro di scacchi Daniel Naroditsky, giallo sulla causa del decesso

DICH TREVISANI SU SINNER DICH

Trevisani su Sinner: "C'è dispiacere ma è giusto il riposo se non diventa un'abitudine"

Colluttazione con polizia: muore ex atleta nero 36enne della Nfl

MCH PALLAVOLISTI DA MELONI 8/10 MCH

I campioni del volley dalla Meloni: "Siamo fierissimi"

Il cordoglio di Elisabetta Canalis per Angelo Valente: "Scrivere eri è insopportabile"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
22:13
Tennis: Atp Basilea, Bolelli-Vavassori eliminati nel doppio
22:09
A Verona 19 milioni per l'Arena accessibile verso i Giochi
21:35
Consiglio Basilicata premia l'atleta paralimpico Nicky Russo
21:13
Sci, Milano-Cortina: Fis nega la qualificazione a russi e bielorussi
20:55
Tennis: Djokovic si ritira da Masters1000 Parigi