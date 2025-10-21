Consiglio Basilicata premia l'atleta paralimpico Nicky Russo

L'atleta paralimpico Nicky Russo ha ricevuto, stamani, una medaglia d'oro commemorativa dei 40 anni della Regione Basilicata, dalle mani del presidente del Consiglio regionale, Marcello Pittella. "Cerco - ha detto Russo - di essere un esempio per i giovani e per i disabili. La disabilità può essere una scusa perché ognuno riesce a fare quello che fa in base a ciò che ha, che può essere un'Olimpiade o una gara sotto casa. Richieste alle istituzioni? Mancano le strutture, specie nel Sud, ma in Basilicata mancano strutture adatte a recepire una gara per atleti paralimpici". Nel consegnare la medaglia, alla presenza della garante per la disabilità, Marika Padula, Pittella ha commentato: "Lo sport è palestra di formazione anche per la vita, ti fa essere resiliente, ti fa fare squadra, è prospettiva e futuro, la giusta vitamina per affrontare la vita. Nicky Russo ci invoglia, ci qualifica, ci rende orgogliosi perché prova a superare se stesso". E per rispondere alla richiesta sulla carenza di infrastrutture avanzatagli dall'atleta specialista del getto del peso, ha concluso: "Implementare i finanziamenti per le strutture sportive è un obbligo della politica. Non sono sufficienti i fondi europei e qualche fondo nazionale che sfruttiamo. Agendo con finanzia indiretta, dobbiamo chiedere maggiori sostegni. Se non ci dovessimo riuscire potremmo pensare anche al ricorso all'indebitamento e ai mutui per realizzarli, attraverso un piano ben strutturato".