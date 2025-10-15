Coni: siglato protocollo d'intesa con Lilt per prevenzione contro tumori

Valorizzare lo sport come strumento di prevenzione e principale alleato nell'azione di contrasto alle neoplasie. È l'obiettivo che si prefigge il protocollo d'intesa sottoscritto oggi - al Foro Italico - dal Coni e dalla Lilt, per promuovere iniziative finalizzate a incentivare la pratica sportiva anche attraverso campagne di informazione e appositi strumenti divulgativi, al fine di ridurre l'incidenza dei tumori. L'accordo, di durata quadriennale, è stato siglato dal Presidente del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, Luciano Buonfiglio, e dal Presidente Nazionale della Lega Italiana per la lotta contro i tumori, Francesco Schittulli. L'intesa mira a mettere in rete competenze reciproche con l'obiettivo di permeare giovani e adolescenti relativamente all'adozione di stili di vita salutari, incentrati sullo sport quale migliore percorso volto alla prevenzione oncologica. In tal senso potranno essere promossi eventi formativi e progetti didattici, nonché pianificati programmi chiamati ad accrescere il benessere dei cittadini, con la possibilità di istituire un'apposita giornata dedicata all'importanza della tematica.