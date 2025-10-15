Ciclismo, Del Toro vince Giro del Veneto

Logo SportMediaset
Ancora dominio dell'UAE Team Emirates nelle corse in linea italiane di fine stagione. Isaac Del Toro infatti ha vinto in solitaria il Giro del Veneto dopo aver staccato il gruppo dei migliori a una decina di chilometri dalla conclusione della corsa con arrivo a Verona. Alle sue spalle, a 22 secondi, si è piazzato il compagno di squadra Pavel Sivakov, che ha anticipato il gruppo regolato allo sprint da Jonas Abrahamsen (Uno-X Mobility). Quinto posto per Simone Velasco (XDS Astana), migliore degli italiani. Nella top ten anche i due corridori del Team Jayco AlUla Filippo Zana e Davide De Pretto, rispettivamente nono e decimo. 

