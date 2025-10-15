Logo SportMediaset
Ciclismo, 19 azzurri convocati per i mondiali su pista in Cile

15 Ott 2025 - 21:36

Sono 19 gli azzurri che da mercoledì 22 a domenica 26 ottobre prenderanno parte ai mondiali di ciclismo su pista, ospitati a Santiago del Cile. Per la squadra azzurra si tratta del secondo importante banco di prova del nuovo quadriennio, che culminerà ai Giochi di Los Angeles 2028, dopo gli Europei dello scorso febbraio, che portarono sei medaglie. Guidata dai tecnici Diego Bragato, Ivan Quaranta, Edoardo Salvoldi e Marco Villa, l'Italia prenderà parte con sei atlete alle prove femminili (Martina Alzini, Chiara Consonni, Vittoria Guazzini, Martina Fidanza, Miriam Vece e Federica Venturelli) e con 13 ciclisti in quelle maschili, tra i quali Elia Viviani, che al termine della manifestazione iridata porrà fine alla sua carriera da professionista. Gli altri sono Matteo Bianchi, Davide Boscaro, Renato Favero, Luca Giaimi, Etienne Grimod, Francesco Lamon, Stefano Antonio Minuta, Stefano Moro, Daniele Napolitano, Mattia Predomo, Juan David Serra e Davide Stella. In Cile saranno assegnati 22 titoli, 12 dei quali di specialità olimpiche: inseguimento a squadre, sprint a squadre, sprint individuale, keirin, madison ed omnium.

