Coni: Mornati guida delegazione italiana a Los Angeles per Giochi 2028

Si è conclusa a Los Angeles una settimana di incontri e sopralluoghi in vista dei Giochi Olimpici del 2028. La delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, guidata dal Segretario Generale Carlo Mornati, è stata impegnata in una serie di riunioni operative e visite dedicate alla preparazione della partecipazione dell'Italia Team alla prossima edizione dei Giochi Estivi. Il programma ha previsto due giornate di incontri bilaterali presso l'Headquarters di LA28, nel corso delle quali lo staff dell'Italia Team ha approfondito con il Comitato Organizzatore alcuni degli aspetti centrali della pianificazione olimpica, tra cui l'accommodation, i trasporti e le procedure di accredito. Nella giornata successiva il confronto è proseguito con le presentazioni dedicate all'area sport e agli aspetti medici e ai servizi sanitari, esaminando ulteriori temi operativi legati alla preparazione e all'assistenza della delegazione italiana durante i Giochi.