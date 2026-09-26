Coni: Mornati guida delegazione italiana a Los Angeles per Giochi 2028

Si è conclusa a Los Angeles una settimana di incontri e sopralluoghi in vista dei Giochi Olimpici del 2028. La delegazione del Comitato Olimpico Nazionale Italiano, guidata dal Segretario Generale Carlo Mornati, è stata impegnata in una serie di riunioni operative e visite dedicate alla preparazione della partecipazione dell'Italia Team alla prossima edizione dei Giochi Estivi. Il programma ha previsto due giornate di incontri bilaterali presso l'Headquarters di LA28, nel corso delle quali lo staff dell'Italia Team ha approfondito con il Comitato Organizzatore alcuni degli aspetti centrali della pianificazione olimpica, tra cui l'accommodation, i trasporti e le procedure di accredito. Nella giornata successiva il confronto è proseguito con le presentazioni dedicate all'area sport e agli aspetti medici e ai servizi sanitari, esaminando ulteriori temi operativi legati alla preparazione e all'assistenza della delegazione italiana durante i Giochi.
Parallelamente agli incontri tecnici, la delegazione, composta da Alessio Palombi, responsabile dell'Ufficio Preparazione Olimpica, e da altri membri del suo Ufficio, ha svolto sopralluoghi in alcune delle venue che nel 2028 ospiteranno le competizioni. Tra queste il Los Angeles Memorial Coliseum, destinato alle gare di atletica leggera e coinvolto anche nelle cerimonie olimpiche, e il Velodromo di Carson, che sarà sede delle competizioni di ciclismo su pista. Il Coliseum, già protagonista delle edizioni del 1932 e del 1984, nel 2028 diventerà l'unico stadio della storia ad aver ospitato le competizioni di atletica in tre differenti edizioni dei Giochi Olimpici. Nella giornata di giovedì la delegazione ha inoltre visitato il campus della UCLA, che tra due anni ospiterà il Villaggio Olimpico. La visita è stata accompagnata da una serie di incontri con il Comitato Organizzatore, finalizzati ad approfondire le caratteristiche delle diverse aree del campus e a individuare le sistemazioni più adatte alle esigenze della squadra italiana, in vista della permanenza degli atleti e dello staff dell'Italia Team durante i Giochi.
Nel corso della settimana sono stati inoltre visionati ulteriori possibili training camp esterni al Villaggio Olimpico, proseguendo il lavoro di valutazione delle strutture e delle soluzioni logistiche disponibili con l'obiettivo di individuare la soluzione più funzionale alle esigenze della squadra italiana in vista dei Giochi. La permanenza a Los Angeles è servita anche a valutare diverse ipotesi relative a Casa Italia, l'hospitality house del CONI che accompagna tradizionalmente l'Italia Team durante i Giochi Olimpici. Quello del 2028 sarà un appuntamento dal particolare valore simbolico: Casa Italia nacque infatti proprio a Los Angeles in occasione dei Giochi Olimpici del 1984, dando inizio a un progetto che nel corso degli anni è diventato uno degli elementi distintivi della presenza italiana alle Olimpiadi. Gli incontri, i sopralluoghi e le visite tecniche della settimana rappresentano così un ulteriore passo nel percorso di avvicinamento a Los Angeles 2028, con l'obiettivo di programmare con largo anticipo gli aspetti logistici, organizzativi e sportivi legati alla presenza dell'Italia Team e di creare le migliori condizioni possibili per atleti e staff durante i Giochi.