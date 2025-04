Coni Lombardia, Marco Riva rieletto presidente all'unanimità: "Grande responsabilità, è un nuovo inizio"

Nella giornata odierna è stato rieletto Presidente del CONI Lombardia Marco Riva. Tutti i 62 componenti del Consiglio Direttivo elettivo hanno espresso il loro voto (100% rappresentato) ed hanno eletto il presidente con il 100% dei voti.



"Essere rieletto con il 100% dei votanti rappresentati e il 100% dei voti assegnati è un’emozione straordinaria e una responsabilità ancora più grande. Ringrazio di cuore tutto gli organismi sportivi lombardi che hanno riposto in me questa totale fiducia. Questo risultato non è un punto di arrivo, ma un nuovo inizio: è il riconoscimento di un lavoro di squadra fatto con passione, competenza tutti insieme mantenendo una visione comune, e al tempo stesso è uno stimolo a fare ancora meglio, con ancora più determinazione. L’impegno sarà quello di continuare a rappresentare lo sport lombardo con orgoglio, impegno e spirito di servizio, mettendo sempre al centro le persone, i territori e i valori che rendono lo sport un motore straordinario di crescita e comunità. Grazie di cuore. Avanti insieme, con entusiasmo, cuore e concretezza!".