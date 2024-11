CONI: GIUNTA APPROVA STATUTO FIGC, NEL 2025 VISITA BACH

Si è tenuta questa mattina a Roma al Foro Italico la 1156ª riunione della Giunta Nazionale Coni che ha aperto i lavori approvando il verbale della precedente riunione del 25 ottobre. Nelle sue comunicazioni il Presidente Malagò ha aggiornato la Giunta sull'organizzazione di Milano Cortina 2026 e ha presentato una lunga relazione su Los Angeles 2028 dove si è recato la settimana scorsa in qualità di componente della Commissione di Coordinamento del CIO. Malagò ha informato poi la Giunta che il presidente del CIO, Thomas Bach, sarà due volte in Italia a fine gennaio (per un incontro in Vaticano) e ad inizio di febbraio per salutare il mondo olimpico italiano prima del termine del suo mandato e in concomitanza con la scadenza di "meno un anno" dai Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. É stato poi fornito un aggiornamento sul prossimo Trofeo CONI invernale che si svolgerà in Abruzzo dal 13 al 15 dicembre (cerimonia d'apertura a Celano). La cerimonia dei Collari d'oro è confermata per il 16 dicembre alle 11 alla Sala Sinopoli dell'Auditorium Parco della Musica con diretta su Rai 2 dalle 11 alle 12.55. Nel pomeriggio la tradizionale Messa degli Sportivi alle 16 presso la Chiesa di Santa Croce al Flaminio. Per quanto riguarda le onorificenze sono state attribuite "motu proprio", tra le altre, la stella d'oro al merito sportivo al dirigente della Federvolley Libenzio Conti in riconoscimento della straordinaria attività in tanti anni di servizio, nonché la stella d'argento a Massimiliano Atelli, capo di gabinetto del Ministro per lo sport e i giovani, per la professionalità e impegno dedicati al mondo dello sport. Palme d'oro al merito tecnico si tecnici di basket Aldo Corno e Luca Banchi. È stato approvato lo Statuto della FIGC dopo l'assemblea del 4 novembre. È stato portato all'attenzione della Giunta l'elenco delle elezioni delle Federazioni Sportive Nazionali che si sono svolte finora ed è stato ribadito che, in base ai principi informatori del Coni, tutti gli organismi sportivi (FSN, DSA, EPS e AB) dovranno celebrare l'assemblea elettiva entro e non oltre il 15 marzo 2025. Dopo aver esaminato una lunga serie di altri temi di carattere organizzativo e amministrativo, e aver assunto le relative delibere, la Giunta ha concluso i propri lavori alle ore 13.30.