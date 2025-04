Coni: ecco liste candidati regionali, nel Lazio c'è Cochi ex Giunta Alemanno

Per quanto riguarda il limite dei mandati, ne fa le spese anche Sergio D'Antoni: l'ex segretari generale della Cisl e presidente del Coni Sicilia dal 2014 si candida in giunta Sicilia. In Abruzzo in quota atleti c'è Fabrizia D'Ottavio, neo eletta vicepresidente della Federazione italiana ginnastica (Fgi).