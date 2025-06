Nastro Rosa Tour, a Trapani Royal Madras primo nell'offshore

Il team Royal Madras è stato il primo ad arrivare a Trapani e ad aggiudicarsi la tappa offshore, seguito dai team Verein Seglerhaus Am Wannsee ed Aeronautica Militare. Per il Marina Militare Nastro Rosa Tour 2025 una regata lunghissima che da Siracusa ha fatto rotta per raggiungere l'altra punta della Sicilia, passando dallo Ionio al Tirreno lungo un percorso di 200 miglia circa. Alla continua ricerca del vento, spesso molto debole, ci sono voluti 2 giorni e 7 ore circa per tagliare il traguardo trapanese, in una lotta serrata in un paesaggio mozzafiato. Per i Figaro 3 oggi giornata di recupero prima della regata inshore che potrà confermare o modificare la classifica che determinerà il team vincitore della sesta tappa. Le classi Waszp e WING, da ieri animano le acque del porto di Trapani con le loro regate dove adrenalina, tecnica e spettacolo sono gli ingredienti fondamentali. Oggi la città di Trapani potrà ancora assistere alle performance delle barche volanti, nel pomeriggio prendere parte all'Open Day presso lo stand delle Federazione Italiana Vela al Villaggio di regata e partecipare ai talk del programma serale. Con Fondazione Sylva si parlerà della salvaguardia ambientale, un tema molto caro al Marina Militare Nastro Rosa Tour, mentre 'Trapani, eredità d'anima. La storia di Luna' racconterà del territorio e delle sue eccellenze.