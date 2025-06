Marco Riva eletto nella Giunta Nazionale del CONI

Il presidente del CONI Lombardia, Marco Riva, è stato eletto nella Giunta Nazionale del CONI come rappresentante dei Comitati Regionali. L'elezione è avvenuta nell'ambito del 309° Consiglio Nazionale Elettivo riunito questa mattina presso il Palazzetto Polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica “Giulio Onesti” di Roma e che ha eletto Luciano Buonfiglio come presidente del CONI Nazionale. Ecco i risultati finali: Eletto Marco Riva (57 voti) in rappresentanza dei Comitati Regionali. Non eletto Sergio Roncelli con 23 preferenze, 1 scheda bianca