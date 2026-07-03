Garozzo: "La scherma è cambiata, dobbiamo lavorare per migliorare sempre più"

03 Lug 2026 - 11:26
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

La scherma "è uno sport che è cambiato, dove oggigiorno anche gli atleti del continente africano prendono medaglie, di conseguenza dobbiamo continuare a lavorare con serietà, professionalità per mantenerci a uno standard sempre più elevato: ma alla fine non deluderemo, come sempre è successo". Lo ha affermato Daniele Garozzo, ex fiorettista vincitore di due medaglie olimpiche, e della cerimonia del premio internazionale Fair Play Menarini 2026 al Teatro del Maggio Musicale di Firenze. "Andrò ai mondiali di Hong Kong come capo delegazione - ha ricordato -, abbiamo una squadra veramente fortissima, abbiamo vinto agli Europei, è stata una soddisfazione molto grande, a maggior ragione perché è successo in Francia, però devo dire che il livello si è alzato moltissimo. La scherma negli anni alle Olimpiadi fa un po' più di fatica rispetto a quello che era la realtà di 20, 30 anni fa, perché oggi è uno sport internazionale, uno sport dove le medaglie le prendono in Asia, ad Hong Kong, dove andremo al mondiale, dove c'è il campione olimpico in carica di Fioretto, che ha vinto a Parigi contro Filippo Macchi e ha vinto in finale contro di me a Tokyo nel 2021". Garozzo ha ricevuto il premio nella categoria 'Promozione dello sport'. "Devo dire che è un motivo di grande orgoglio per me ricevere il premio internazionale Fair Play Menarini - ha detto -, anche a nome dello sport che rappresento. Oggi mi è stato chiesto qual è il gesto di fair play più bello che ho ricevuto e che ho dato nella mia carriera e mi è venuto subito in mente che nel nostro sport, la scherma, è naturale, molto spesso accade, accusare la stoccata, cioè l'arbitro te l'assegna e tu invece alzi la mano e dici: 'No, il punto è dell'altro'. È come se un attaccante in area di rigore cascasse per terra, si alzasse e dicesse: 'No, non è rigore'. Vi lascio immaginare quante volte può succedere...". 

Ultimi video

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

02:08
110 FPI - Roma Boxing Night: 4 titoli su Mediaset

110 FPI - Roma Boxing Night: 4 titoli su Mediaset

00:12
CLIP PROMO PAMELA NOUTCHO LANCIO 02/07 SRV

Pamela Noutcho carica: "Vi aspetto sul 20 per il mondiale"

01:48
Roma Boxing Night: show su Mediaset

Roma Boxing Night: show su Mediaset

02:01
110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

110 FPI - Roma Boxing Night: l'orgoglio di D'Ambrosi

02:25
Pamela Noutcho "difende" il mondo

Pamela Noutcho "difende" il mondo

01:11
Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

Estathé 3×3 Italia Streetbasket Circuit 2026

00:37
110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

110 FPI - Roma Boxing Night: sabato 4 luglio alle 22.45

01:18
MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

02:25
Provaci ancora Pamela

Provaci ancora Pamela

02:43
I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

01:22
Vale senza pace

Vale senza pace

02:30
CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

01:30
CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

02:00
Red Bull Cerro Abajo

Red Bull Cerro Abajo

00:44
Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

Red Bull Cerro Abajo: gatto nero taglia la strada, telecronista terrorizzato

I più visti di Altri Sport

CLIP MOSCA INTERVISTA TYSON PER SITO 30/06 SRV

Tyson 60 anni! L'intervista con Mosca: "Come mai la tua testa è così grossa?"

MCH RISSA IN MLB MCH

Maxi rissa tra Red Sox e Washington Nationals: e le panchine si svuotano!

CLIP TYSON STACCA ORECCHIO A HOLYFIELD 30/06 SRV

I 60 anni di Tyson: quando staccò a morsi l'orecchio di Holyfield

Vale senza pace

Vale senza pace

DICH COBOLLI PADRE PRE FINALE DICH

Il papà di Cobolli: "Mio figlio da 'infiltrato' ci sta alla grande"

I 60 anni di Mike Tyson

I 60 anni di Mike Tyson

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
11:26
Garozzo: "La scherma è cambiata, dobbiamo lavorare per migliorare sempre più"
10:31
Nuoto, Paltrinieri: "Mi sto allenando bene per Parigi, il 2027 sarà fondamentale"
Chris Froome
22:44
Ciclismo, Froome si ritira: "Non volevo finisse così"
21:51
Duplantis: "Sinner? Sì, siamo vicini di casa. A Wimbledon tifo per lui"
Jannik Sinner a Wimbledon 2026
18:29
Tennis, quando gioca Sinner con Brooksby: data e orario della sfida a Wimbledon