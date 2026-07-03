Rugby, gli Azzurri ricevuti all'Ambasciata d'Italia a Tokyo

Alla vigilia dell'esordio della Nazionale italiana di rugby nel Nations Championship contro il Giappone, in programma sabato 4 luglio a Tokyo, l'Ambasciata d'Italia ha ospitato un incontro che intreccia sport, cultura e diplomazia. L'iniziativa, promossa in collaborazione con la Federazione Italiana Rugby e l'Agenzia Ice, si inserisce nelle celebrazioni per il 160mo anniversario delle relazioni diplomatiche tra Italia e Giappone e coincide con un'altra ricorrenza significativa: i 50 anni dal primo storico Test Match tra Azzurri e Brave Blossoms, disputato a Padova nel 1976. L'appuntamento raccoglie idealmente l'eredità dell'evento del 2024 che aveva accompagnato la candidatura della cucina italiana a patrimonio immateriale dell'Unesco, riconoscimento ottenuto ufficialmente nel dicembre 2025. Ad aprire la serata sono stati i saluti istituzionali dell'ambasciatore d'Italia in Giappone, Mario Vattani, del presidente della Fir, Andrea Duodo, e del ministro dell'Agricoltura, delle Foreste e della Pesca del Giappone, Norikazu Suzuki. È seguito un confronto dedicato al rapporto tra sport, scienza e alimentazione come leve di longevità, con gli interventi del professor Andrea Urbani del Policlinico Gemelli, del Commissario tecnico azzurro Gonzalo Quesada e di Sergio Parisse, ex capitano della Nazionale, oggi assistente allenatore. Al centro della discussione, il valore di una dieta bilanciata e del modello mediterraneo non solo per le prestazioni sportive di alto livello, ma come riferimento globale di prevenzione e benessere. "Lietissimi di accogliere nuovamente la Federazione Italiana Rugby", ha dichiarato Vattani, sottolineando come, nell'anno del 160mo anniversario, "lo sport si confermi uno strumento di dialogo capace di creare legami duraturi e trasmettere valori". L'ambasciatore ha collegato l'evento anche alla valorizzazione della cultura alimentare italiana, patrimonio Unesco, "in un momento di particolare intensità della collaborazione bilaterale nel settore agroalimentare". Vattani ha inoltre espresso soddisfazione per la presenza del ministro Suzuki, definita testimonianza della solidità del partenariato tra i due Paesi, richiamando il recente incontro a Roma tra la premier Giorgia Meloni e la sua omologa giapponese Sanae Takaichi.