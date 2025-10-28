Logo SportMediaset

Coni: Buonfiglio il 6/11 a Coverciano per Stelle d'oro Toscana

28 Ott 2025 - 20:43

Luciano Buonfiglio, presidente del Coni, parteciperà il prossimo 6 novembre al Centro tecnico di Coverciano, a partire dalle ore 17, all'edizione 2025 della cerimonia di consegna delle Stelle d'oro al merito sportivo, organizzata dal Coni Toscana. Buonfiglio trascorrerà tutta la giornata nella Casa degli azzurri di Coverciano. Anche questa edizione della cerimonia delle Stelle al merito sportivo sarà l'occasione per analizzare il momento dello sport in Toscana, con risultati, obiettivi e traguardi che nel 2024 sono stati di altissimo livello, e di guardare con prospettiva e fiducia a un futuro sempre più roseo, si spiega in una nota. "Siamo onorati della presenza del presidente nazionale del Coni Buonfiglio a quella che è la giornata per essenza dello sport in Toscana, dove ci ritroviamo, ci confrontiamo, e vogliamo dare spunti per far crescere il nostro movimento - ha sottolineato il presidente del Coni Toscana, Simone Cardullo -. L'auspicio è quello di dare il segno distintivo di una Regione in movimento, che cerca di attualizzarsi e di migliorarsi da ogni punto di vista. Una Toscana che mai come in questo momento, alla luce anche dei recenti fatti di cronaca su scala nazionale, vuole ribadire che lo sport vero è quello fatto con passione, sentimento, impegno e che ha nel fair play e nel rispetto, i valori al suo centro. Non ci stancheremo mai di lottare e difendere il nostro mondo del volontariato, i tanti dirigenti, e personale, che si adoperano per un calendario di iniziative e competizioni, che sono spesso prese da esempio". Tutte le discipline sportive vedranno almeno un'atleta o una società premiata, fra cui il circolo nautico di Viareggio che riceverà la Stella d'oro, ma anche rappresentanti della plurimedagliata squadra di ginnastica femminile italiana. 

