L'assemblea elettiva del Coni ha respinto con voto palese i ricorsi presentati da Ettore Thermes e Saimon Conti contro la decisione della Commissione Elettorale Centrale che li aveva esclusi per assenza di requisiti. Su 80 votanti, per Thermes 78 voti contrari, 1 astenuto (Paolo Serapiglia), 1 favorevole (Siro Zanella della federazione Squash). Per Conti 80 voti contrari.