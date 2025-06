Coni: anche Saimon Conti presenta ricorso per mancata ammissione elezioni

"Avverso la decisione di secondo grado della Commissione Verifica Poteri, ieri alle ore 23:35, è stato presentato ricorso tramite PEC al Consiglio Nazionale dal Sig. Saimon Conti per chiedere l'ammissione della candidatura alla Presidenza del Coni". Lo comunica il Comitato olimpico nazionale in vista dell'assemblea elettiva, in programma al centro di preparazione olimpica 'Giulio Onesti' alle 10. Il ricorso di Conti segue quello di Ettore Thermes: entrambi verranno discussi dal consiglio elettivo alle 9:45.