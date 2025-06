Coni, Malagò: "Orgoglioso di questi 12 anni, grazie a tutti"

"Oggi i protagonisti siete voi e ognuno di voi è qui perché è stato votato, rappresenta una categoria, questo è un orgoglio che mi ha accompagnato per questi 12 anni, lo dico anche nei confronti di chi non mi ha risparmiato qualche critica. Lo è stato ieri, lo sarà sempre e a ognuno di voi io voglio dire grazie". Così Giovanni Malagò, presidente uscente del Coni, si rivolge agli elettori presenti al Palazzetto polifunzionale del Centro di Preparazione Olimpica "Giulio Onesti" dove si svolge il Consiglio Nazionale elettivo che porterà all'elezione del nuovo presidente del Coni e alla composizione della Giunta Nazionale. I consiglieri presenti sono 81 con Luigi Mazzone, numero 1 della Fis arrivato per ultimo ma voteranno in 80 in quanto Luciano Buonfiglio è candidato presidente. Per essere eletti al primo scrutinio servono 41 preferenze. "Siamo in un posto magico, un impianto in cui si respira cosa è il Coni, una struttura multidisciplinare come non ne esistono in Italia. Siamo nel cuore del centro intitolato a Giulio Onesti, ho fortissimamente voluto ospitare qui questa assemblea elettiva perché qui c'è la nostra storia. Il Coni è un ente pubblico, un soggetto molto particolare ed è il più bello di tutti: è pubblico ma risponde all'organizzazione internazionale, siamo gli unici intitolati a utilizzare i cinque cerchi e tra pochi mesi avremo in casa i Giochi olimpici e paralimpici", conclude.