Congresso FMSI, il ministro Abodi: "Lavoriamo insieme per diffusione di migliori pratiche di vita"

“La presenza della tematica sportiva non è determinante, ma contribuisce in modo assolutamente significativo agli studi di vita, ai quali dobbiamo concorrere intanto con l'informazione, con la conoscenza e la coscienza di quanto sia prezioso il dono che ci è stato affidato, quello della vita, che tanto più si allunga, tanto più ha bisogno di essere accompagnato dalla gioventù, in chiave educativa, da delle modalità di vivere che poi nel tempo consentono al nostro organismo di preservarsi. Lo sport è un ingrediente indispensabile e quello che stiamo cercando di fare con la FMSI è lavorare nell'informazione e nella diffusione delle migliori pratiche, mettere a disposizione la ricerca scientifica in frontiere sempre più avanzate per cercare di superare i limiti per i quali l'organismo è portatore”.