Combinata nordica, Cdm: otto azzurri convocati per le gare di Schonach

La Coppa del Mondo torna sotto i riflettori sul palcoscenico di Schonach, in Germania, che tra venerdì 17 e domenica 19 gennaio ospiterà le prove sia del settore maschile che femminile. Sono otto nel complesso gli atleti convocati dal direttore tecnico Ivo Pertile per l'appuntamento tedesco, vale a dire Aaron Kostner, Alessandro Pittin, Raffaele Buzzi, Iacopo Bortolas e Stefano Radovan al maschile, Daniela Dejori, Veronica Gianmoena e Greta Pinzani per il settore femminile. Il programma del fine settimana prevede per venerdì 17 la disputa dei salti provvisori di gara sul trampolino Hs100, seguiti nella giornata di sabato dalle due Gundersen, mentre domenica ancdranno in scena le Individual Compact. Al termine della tappa di Schonach, gli atleti raggiungeranno Seefeld (Austria) per una sessione di allenamenti che si concliuderà il 23 gennaio. Negli stessi giorni Manuel ed Anna Senoner, Eros Consolati e Bryan Venturini saranno invece impegnati nella tappa di Continental Cup di Eisenerz, in Austria: il quartetto di atleti preparerà l'appuntamento austriaco a Tarvisio (Udine) dal 15 gennaio.