Cochi: "Prossimo presidente Coni? Pancalli e Bonfiglio hanno ottimo curriculum2

"Pancalli? Sicuramente ha un curriculum di tutto rispetto, ha fatto sì che il Cip fosse un soggetto pubblico come il Coni". Così il presidente del Coni Lazio, Alessandro Cochi, commentando con i cronisti i possibili nomi caldi per l'elezione del prossimo presidente Coni nazionale, a margine dell'evento 'Tennis and Friends' al Foro Italico. "Sicuramente gode della mia stima, ma ci sono anche altri candidati. Anche il presidente Luciano Buonfiglio della Federazione italiana canoa e kayak è di tutto rispetto". Cochi ha chiarito che "chiunque sarà il presidente del Coni nazionale" il Coni Lazio sarà pienamente collaborativo.