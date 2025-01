Cio: i 7 candidati alla presidenza presentano i loro programmi

Giovedì, a porte chiuse, i sette candidati alla presidenza del Comitato Olimpico Internazionale presenteranno i loro programmi agli oltre 100 elettori. L'unico evento elettorale prima delle elezioni del 20 marzo in Grecia consente a ogni candidato di fare una presentazione di 15 minuti che non verrà trasmessa e sarà aperta solo ai membri del Cio. Agli elettori è vietato porre domande ai loro sette colleghi in competizione. Il nuovo presidente succederà a Thomas Bach che ha raggiunto il limite di 12 anni in carica. Il nuovo presidente entrerà formalmente in carica a giugno dopo un periodo di transizione di tre mesi e il primo evento globale che lo attende sono i Giochi Invernali di Milano-Cortina 2026. Tra i candidati ci sono due medaglie d'oro olimpiche come Sebastian Coe e Kirsty Coventry; il figlio di un ex presidente del Cio, Juan Antonio Samaranch Jr; e un membro della famiglia reale di Giordania, il principe Feisal al Hussein. Tra gli altri ci sono anche alcuni presidenti di federazioni come Johan Eliasch dello sci, David Lappartient del ciclismo e Morinari Watanabe della ginnastica. Coe guida anche la World Athletics di atletica leggera, ha organizzato le Olimpiadi di Londra del 2012 ed è ampiamente considerato il candidato più qualificato.