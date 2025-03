Cio, Coventry: "Avvieremo colloqui per ritorno Russia alle Olimpiadi"

La neo presidente del Cio, Kirsty Coventry, ha rivelato che avvierà i colloqui per il reinserimento della Russia alle Olimpiadi, in tempo per i Giochi del 2028 a Los Angeles. In un'intervista con Sky News Uk, Coventry ha sottolineato le incongruenze nell'attuale approccio che prende di mira la Russia mentre sono in corso conflitti nel suo continente. Alla domanda se fosse contraria all'esclusione di alcuni paesi dalle Olimpiadi a causa di conflitti, l'ex nuotatrice ha risposto: "Lo sono, ma penso che si debba tenere conto di ogni situazione". "Quello che vorrei fare - ha spiegato - è istituire una task force che provi a definire alcune politiche e alcuni quadri guida che noi, in quanto movimento, possiamo utilizzare per prendere decisioni quando ci troviamo in conflitto". Alla domanda sul possibile ritorno della Russia in tempo per i Giochi invernali, Coventry ha detto: "Ne discuteremo con la task force".