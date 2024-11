CIO, COE: "IN MATERIA DI GENDER SERVE UNA 'POLITICA CHIARA'"

Applicare una "politica chiara" in materia di genere, proteggere lo sport femminile, ampliare il dialogo per reintegrare la Russia nelle Olimpiadi. Sono queste le priorità fissate da Sebastian Coe, candidato alla presidenza del Comitato olimpico internazionale (Cio), la cui elezione si terrà nel marzo 2025. La controversia sul genere nella boxe femminile, durante i Giochi di Parigi, lo ha messo "a disagio", aggiunge Coe. L'algerina Imane Khelif (-66 kg) e la taiwanese Lin Yu-ting (-57 kg) hanno partecipato al torneo olimpico femminile e hanno vinto l'oro nella loro categoria, nonostante fossero state escluse dai Mondiali 2022 e 2023, dopo aver fallito i test di idoneità in uno sport che comporta "pericoli intrinseci".