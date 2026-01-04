Logo SportMediaset

Ciclocross: Van der Poel domina anche sulla neve di Zonhoven

04 Gen 2026 - 22:43

Ancora una volta, non ci sono rivali per Mathieu Van der Poel sul percorso innevato di Zonhoven, in Belgio, che ha causato molti problemi e varie cadute agli altri corridori. Quinta vittoria su cinque tappe disputate in Coppa del Mondo in questa stagione dal fuoriclasse olandese, che ha dominato la corsa dall'inizio alla fine. Secondo il compagno di squadra e connazionale Tibor Del Grosso, terzo il belga Emiel Verstrynge. Tra le donne podio tutto olandese, con Ceylin del Carmen Alvarado che ha preceduto a sorpresa Lucinda Brand e Puck Pieterse. Se l'Olanda si è aggiudicata entrambe le corse élite, l'Italia può sorridere guardando alla categoria juniores, dove è arrivato un doppio trionfo: tra le donne Giorgia Pellizzotti e tra gli uomini Filippo Grigolini hanno vinto, imponendosi per distacco nella gara belga. 

