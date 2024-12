Ciclista morto per caduta in gara, condannati organizzatori

Condannati dal tribunale di Pistoia l'organizzatore della Firenze-Viareggio e il direttore di gara dell'edizione del 15 agosto 2018 per la morte - dopo 841 giorni di sofferenze - del ciclista Michael Antonelli, che nella discesa di Monte Oppio, sull'Appennino, finì in un dirupo. Antonelli morì il 3 dicembre 2020, pochi giorni dopo aver compiuto 21 anni. Era di San Marino, correva per la stessa squadra che aveva lanciato Nibali, la Mastromarco di Lamporecchio (Pistoia), lui stesso era considerato una promessa e sarebbe passato professionista. Ora, come riportano La Nazione e Il Tirreno, al termine di un processo per omicidio colposo, venerdì il tribunale ha inflitto una pena di 2 anni a Gian Paolo Ristori, 82 anni, presidente dell'As Aurora di Firenze, società organizzatrice della corsa, una classica per dilettanti che si disputa dal 1946 il giorno di Ferragosto; e di 1 anno 8 mesi al direttore di gara Rodolfo Gambacciani, 72 anni, di Prato. Stabilite provvisionali per un totale di 610.000 euro di risarcimento ai familiari dell'atleta. Entrambi gli imputati erano difesi dall'avvocato della Federciclismo, Nuri Venturelli, che ha annunciato ricorso in appello. Per l'accusa, organizzazione e direzione di gara non avevano né fatto segnalare né protetto con una barriera un tratto laterale di circa 28 metri di strada nei pressi del paese di Limestre laddove c'è una curva stretta e il ciclista vi uscì fuori precipitando in una scarpata. La difesa ha sottolineato che l'atleta percorreva quel tratto della statale 66 a velocità eccessiva rispetto alle condizioni possibili che vi si potevano tenere. Nella caduta Michael Antonelli riportò un trauma cranico e lesioni polmonari, ebbe più interventi chirurgici e ricoveri in ospedale, veniva assistito dai familiari in casa in una condizione da non autosufficiente. Morì circa due anni e mezzo dopo, il 3 dicembre 2020, colpito anche da un'insufficienza respiratoria causata dal Covid.