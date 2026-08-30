Ciclismo: Mondiali Mtb, l'azzurra Corvi oro under 23

30 Ago 2026 - 13:23
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L'azzurra Valentina Corvi ha vinto l'oro nella prova femminile Under 23 che ha aperto la giornata conclusiva dei mondiali di mountain bike. La 21enne valtellinese ha dominato la gara, conquistando la seconda medaglia personale e la terza per l'Italia nella manifestazione in corso in val di Sole dopo l'oro di mercoledì scorso nel team relay e il bronzo ottenuto ieri da Filippo Gilardino nel downhill juniores. "Era il mio sogno vincere qui oggi - ha dichiarato Corvi -. Da quando sono passata Under 23 sapevo che il Mondiale sarebbe stato qui. A inizio anno ricordo di aver detto al mio allenatore che bisognava vincere: ho messo subito il cerchio sul calendario. Sono orgogliosa di me stessa e contenta dello step fatto anche a livello mentale". Con lei si è congratulato il presidente della Fci, Cordiano Dagnoni: "Complimenti davvero, Valentina. Questi ragazzi ci regalano emozioni fortissime. Devo ringraziare tutto lo staff azzurro, che li segue nei minimi dettagli: queste vittorie sono il frutto e la ricompensa di un grandissimo lavoro di squadra" Il programma odierno prevede inoltre le prove cross-country U23, elite donne e uomini, che vedrà in gara i due campioni più attesi della rassegna: l'olandese Mathieu van der Poel e il britannico Tom Pidcock.

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