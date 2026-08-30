Ciclismo, Mondiali mtb: Pidcock oro nella prova uomini, l'azzurra Berta argento

30 Ago 2026 - 16:57
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Thomas Pidcock è il nuovo campione del mondo nella specialità olimpica del cross-country. Il bicampione olimpico in carica, partito dalla quinta fila, conduce una gara di lenta rimonta prima di riagganciare il gruppo di testa e di lanciare l'attacco decisivo nel penultimo degli otto giri, staccando lo scozzese Charlie Aldridge, secondo all'arrivo. Dietro ai due britannici, bronzo per il canadese Cole Punchard. Tredicesimo il primo degli azzurri, Simone Avondetto e solo 30/o, invece, l'atteso olandese Mathieu Van der Poel. La dedica di Pidcock per il suo secondo oro iridato dopo quello del 2023 è andata al connazionale Joshua Tarling, il cui fratello minore è morto poche settimane fa in un tragico incidente al Giro del Portogallo. Tra le donne invece altra medaglia pesante per l'Italia (la quarta della rassegna iridata trentina, in Val di Sole), con l'argento conquistato da Martina Berta dietro alla svizzera Sina Frei. Terzo posto per l'altra elvetica Nicole Koller, regolata allo sprint proprio dall'azzurra.

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