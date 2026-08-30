Canottaggio, Mondiali: Italia chiude con sesto posto dell'otto maschile

L'Italia conclude i Mondiali Assoluti di Amsterdam con la sesta posizione dell'otto maschile, la settima del doppio misto e l'ottava dell'otto femminile. In mattinata Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, si erano qualificati per la finale delle ammiraglie eliminando la Romania campione d'Europa. Grande festa per il pubblico olandese al termine dell'ultimo atto della competizione, con i padroni di casa campioni mondiali per sei centesimi davanti alla Gran Bretagna e cinquantatré sull'Australia. Italia vicina alle posizioni di vertice per poco più di metà percorso prima di staccarsi sensibilmente, causa anche il notevole dispendio di energie impiegato poco più di tre ore prima per centrare la qualificazione. Niels Torre e Sophie Souwer, dopo il quarto posto conseguito in semifinale, vincono la finale B del doppio misto piazzandosi così al settimo posto dei Mondiali. L'otto femminile, con Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato e al timone Emanuele Capponi, chiude secondo in finale B con sorpasso finale ai danni della Germania. Italia ottava forza dei Mondiali in questa specialità.