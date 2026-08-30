Canottaggio, Mondiali: Italia chiude con sesto posto dell'otto maschile

30 Ago 2026 - 16:29
SeguiLogo SportMediasetsuSeguici su

L'Italia conclude i Mondiali Assoluti di Amsterdam con la sesta posizione dell'otto maschile, la settima del doppio misto e l'ottava dell'otto femminile. In mattinata Nunzio Di Colandrea, Alfonso Scalzone, Giovanni Abagnale, Matteo Sartori, Leonardo Pietra Caprina, Giuseppe Vicino, Matteo Lodo e Giovanni Codato, con al timone Alessandra Faella, si erano qualificati per la finale delle ammiraglie eliminando la Romania campione d'Europa. Grande festa per il pubblico olandese al termine dell'ultimo atto della competizione, con i padroni di casa campioni mondiali per sei centesimi davanti alla Gran Bretagna e cinquantatré sull'Australia. Italia vicina alle posizioni di vertice per poco più di metà percorso prima di staccarsi sensibilmente, causa anche il notevole dispendio di energie impiegato poco più di tre ore prima per centrare la qualificazione. Niels Torre e Sophie Souwer, dopo il quarto posto conseguito in semifinale, vincono la finale B del doppio misto piazzandosi così al settimo posto dei Mondiali. L'otto femminile, con Clara Guerra, Giorgia Pelacchi, Angelica Merlini, Alice Gnatta, Silvia Terrazzi, Elisa Mondelli, Laura Meriano, Alice Codato e al timone Emanuele Capponi, chiude secondo in finale B con sorpasso finale ai danni della Germania. Italia ottava forza dei Mondiali in questa specialità.

Ultimi video

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

00:27
MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

00:46
MCH POGACAR CADUTA E RITIRO VUELTA 29/8 MCH

Pogacar shock: il leader della Vuelta cade e si ritira

01:05
MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

02:49
Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

00:22
DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

01:15
Brignone in ripresa

Brignone in ripresa

00:58
DICH PROF PANZERI DICH

Panzeri: "Brignone? Tra 4-6 settimane potrà riprendere l'attività"

00:28
MCH BASEBALL ARRAMPICATA MCH

Si arrampica sui ledwall pubblicitari per prendere al volo la pallina

00:52
MCH LANCIO PALLINA COLPISCE MCH

Quanto fa male una pallina a tutta velocità dritta sul polso?

01:35
Tennis, ansia Sinner

Tennis, ansia Sinner

02:26
MCH SPORT ROBOT UMANOIDI CINA MCH

Lo sport del futuro? Robot umanoide sfida un pugile

01:30
COBOLLI BIS MCH

Cobolli scatenato batte Jodar e poi risponde a un tifoso: "Sono forte anche io, cogl..."

01:59
Addio al mito Varenne

Addio al mito Varenne

02:07
VARENNE VOLO DA RECORD MCH

Varenne, l'indimenticabile volata da record del mondo

01:11
Tutti in ansia per Sinner

Tutti in ansia per Sinner

I più visti di Altri Sport

MCH POGACAR CADUTA E RITIRO VUELTA 29/8 MCH

Pogacar shock: il leader della Vuelta cade e si ritira

Le Olimpiadi dei robot

Le Olimpiadi dei robot: che scene in Cina!

MCH FEDERER NELLA HALL OF FAME MCH

Federer entra nella Hall of Fame del tennis: l'annuncio emozionato della moglie Mirka

Ecco le pallavoliste più belle al mondo

MCH MLB TIFOSO IMPICCIONE MCH

Tifoso "impiccione": prende al"volo la pallina di un fuoricampo

DICH BRIGNONE DIMESSA 26/8 DICH

Brignone dimessa dopo l'intervento: "Ferraglia tolta, ginocchio pulito e sto bene"

Altri Sport ora per ora
Vedi tutti
18:05
Giochi del Mediterraneo: il judo azzurro è d'oro nella competizione a squadre miste
17:50
Ciclismo, Vuelta: Mas trionfa in maglia rossa sull'Alto de Aitana, battuto Onley
16:57
Ciclismo, Mondiali mtb: Pidcock oro nella prova uomini, l'azzurra Berta argento
16:29
Canottaggio, Mondiali: Italia chiude con sesto posto dell'otto maschile
13:23
Ciclismo: Mondiali Mtb, l'azzurra Corvi oro under 23