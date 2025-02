Ciclismo, UAE Tour al via: Pogacar l'uomo da battere

Domani saranno 140 i corridori in totale a schierarsi per la tappa di apertura della settima edizione dell'UAE Tour, organizzata dall'Abu Dhabi Sports Council. L'unica gara UCI WorldTour in Medio Oriente vedrà ancora una volta un gruppo costellato di stelle. Tra i tanti grandi nomi al via, il più atteso è Tadej Pogacar. Il campione del mondo, leader della classifica UCI e due volte vincitore dell'UAE Tour (2021 e 2022) farà il suo debutto stagionale, affrontando il campione in carica Lennert Van Eetvelt, la stella emergente del 2024 e vincitore Jebel Hafeet. Altri grandi contendenti per la classifica generale saranno Pello Bilbao, Carlos Rodríguez, Alexey Lutsenko, Giulio Ciccone ed Einer Rubio. C'è anche grande entusiasmo per la battaglia tra gli sprinter, poiché molti dei più veloci al mondo si sfideranno nelle molteplici opportunità di sprint durante la gara. Tra loro ci sono Tim Merlier, detentore del record con cinque vittorie di tappa, Jasper Philipsen e Dylan Groenewegen, entrambi con due vittorie di tappa ciascuno, Olav Kooij, che ha ottenuto una vittoria di tappa nel 2024, e Jonathan Milan, che è tornato in gara dopo essersi già assicurato una vittoria all'inizio della stagione. L'elenco dei migliori velocisti è completato da Fabio Jakobsen, Arvid De Kleijn, Phil Bauhaus e Sam Welsford.