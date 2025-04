Ciclismo, Tour of the Alps: Ciccone vince la prima tappa

Giulio Ciccone ha vinto la prima tappa del Tour of the Alps 2025. Nella frazione di apertura con partenza ed arrivo a San Lorenzo Dorsino, l'abruzzese della Lidl-Trek, che non vinceva da quasi due anni, ha preceduto la coppia della Decathlon AG2R La Mondiale composta da Felix Gall e dal 18enne Paul Seixas. Quarto Romain Bardet (Team Picnic PostNL), che aveva lanciato lo sprint. Ciccone è ovviamente anche il primo leader della classifica generale con 4" di vantaggio su Gall e 6" su Seixas.