Ciclismo: spagnola Blasi vince Gp Liberazione femminile a Roma

È andato in scena stamani il primo atto del 78° Gran Premio della Liberazione. Alle ore 9, da viale delle Terme di Caracalla, 104 cicliste in rappresentanza di 16 team hanno affrontato i 16 giri dell'impegnativo circuito di 6 chilometri a caccia della vittoria. A succedere nell'albo d'oro all'olimpionica Chiara Consonni, vincitrice lo scorso anno, indossando quindi la maglia rosa brandizzata Coati in cima al podio, è stata la spagnola Paula Blasi, capace di una prestazione di alto spessore tecnico che ha permesso alla UAE Adq di bissare il dominio sulla corsa.