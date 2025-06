Ciclismo: rinnovato il protocollo di intesa tra Fci e Fisdir

Il presidente della FCI Cordiano Dagnoni: "Oggi rinnoviamo il Protocollo grazie al quale aumentano le opportunità agonistiche per questa tipologia di sportivi. E' per tutta la Federazione e il movimento ciclistico italiano motivo d'orgoglio poter comprendere nelle proprie attività e tra le nostre società anche atleti che vivono questa dimensione esistenziale. Il ciclismo, e lo sport in generale, si arricchisce ogni qual volta è in grado di avvicinarsi a fasce diverse della popolazione e ad includere un numero sempre maggiore di persone." Francesco Ambrosio, presidente Fisdir: "È un piacere per me, come Presidente Fisdir, poter rinnovare questo protocollo d'intesa con la FCI. Il ciclismo rappresenta una delle attività con più alto potenziale per le nostre atlete e i nostri atleti e sono sicuro che si potranno sviluppare nuove sinergie per garantire sempre maggiori opportunità per i nostri ragazzi e le nostre ragazze in questo magnifico sport".