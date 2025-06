F1, sì della FIA: concessa la Superlicenza al 17enne Lindblad

La FIA ha accolto la richiesta di concedere al pilota di F2 e junior driver della Red Bull Arvid Lindblad una Superlicenza prima del suo diciottesimo compleanno. Il pilota britannico, di origini indiane e svedesi, é considerato l'astro nascente della F1 e Red Bull punterebbe su di lui per sostituire Max Verstappen in un prossimo futuro. Lindblad ha beneficiato delle modifiche apportate al Codice Sportivo Internazionale della FIA lo scorso anno, quando fu rimossa la clausola che richiedeva una patente di guida valida e fu aggiunta la frase: "A esclusiva discrezione della FIA, un pilota che abbia dimostrato recentemente e costantemente abilità e maturità eccezionali nelle competizioni di monoposto di Formula può ottenere una Superlicenza all'età di 17 anni". È la deroga che ha permesso a Kimi Antonelli, che ha superato l'esame di guida solo a gennaio di quest'anno, di ottenere la Superlicenza già nel 2024 per competere nelle sessioni di FP1 per la Mercedes, prima di debuttare a tempo pieno in questa stagione.