Ciclismo: Renewi Tour, Merlier firma bis davanti a Bittner e Kooij, De Lie resta leader

23 Ago 2025 - 19:33

Il belga Tim Merlier ha consolidato il suo status di velocista di maggior successo della stagione, al termine della penultima tappa del Renewi Tour (Belgio), da Riemst a Bilzen-Hoeselt di 198 chilometri. Vittorioso anche nella giornata di apertura, il campione europeo della Soudal-Quick Step ha prodotto un altro magnifico sprint dopo i successi all'AlUla Tour, l'UAE Tour, la Parigi-Nizza, il Giro del Belgio e il Tour de France. Una volta recuperato il gruppo, grazie anche allo sforzo dell'ex campione belga Yves Lampaert, la situazione è tornata frenetica nel gruppo, con i velocisti che hanno cercato di trovare un po' di spazio prima della salita che portava al traguardo. A circa 500 metri dal traguardo, Merlier ha trovato un varco sul lato destro della strada, si è piazzato nella posizione perfetta e ha aperto la volata a 200 metri dal traguardo precedendo il ceco Pavel Bittner (Picnic PostNL) e l'olandese Olav Kooij (Visma). Arnaud De Lie (Lotto) conserva le insegne del primato in classifica generale in vista dell'ultima tappa, a Leuven con una frazione di 184 chilometri.

