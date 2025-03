Ciclismo, Milan: "Contento della vittoria, ora testa alla Milano-Sanremo"

"Sono molto contento di essere riuscito a conquistare questa seconda vittoria, era un traguardo importante per me e per il team, che ha lavorato per me lungo tutto l'arco della settimana. La caduta ha lasciato qualche segno ed era importante vincere per lasciarmela alle spalle. Adesso testa alla Milano-Sanremo, sarà una settimana cruciale e spero di arrivarci al meglio". Lo ha detto Jonathan Milan (Lidl-Trek) dopo aver vinto in volata la settima e ultima tappa della Tirreno-Adriatico, la frazione Porto Potenza Picena-San Benedetto del Tronto di 147 km.