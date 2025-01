Ciclismo: Mikel Landa parteciperà al Giro d'Italia

Tre anni dopo la sua ultima partecipazione, il 35enne spagnolo Mikel Landa tornerà a prendere parte al Giro d'Italia. L'annuncio è della sua squadra, la Soudal Quick-Step. Per dieci volte nei Top Ten su 22 presenze totali nelle tre grandi corse a tappe (Giro, Tour e Vuelta), Landa l'anno scorso si è piazzato, quinto al Tour, pur correndo 'in appoggio' al suo capitano Remco Evenepoel, e ottavo alla Vuelta. Il percorso completo del Giro 2025 verrà rivelato la prossima settimana a Roma, intanto si sa che le prime tre tappe si svolgeranno in Albania. "Sono felice di tornare al Giro - il commento di Landa -, perché è una prova che ha un posto speciale nel mio cuore: è la corsa che più delle altre mi ha aiutato a farmi un nome nel ciclismo. Nel 2015 ho vinto due tappe e sono arrivato terzo in classifica generale, e la tappa vinta sul Mortirolo con arrivo all'Aprica è ancora oggi uno dei miei ricordi più belli. Al Giro 2025 sarà una sfida, perché ci saranno molti buoni corridori al via, ma farò del mio meglio per lottare per una vittoria di tappa e per ottenere un buon risultato nella classifica generale".