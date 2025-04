Ciclismo: Marsilio, Giro d'Abruzzo 2025 sarà presentato ad Ortona

'Ciclismo, valori e territori' è il titolo dell'incontro a cui ha partecipato oggi il presidente della Regione Abruzzo, Marco Marsilio, intervenuto a Bruxelles all'evento nell'Atrium del Comitato delle Regioni dell'Unione Europea. L'iniziativa, promossa dalla Lega del Ciclismo professionistico e dalla Conferenza delle Regioni e delle Province Autonome, con il patrocinio del Comitato delle Regioni, ha posto al centro del dibattito il ruolo dello sport nella promozione dei territori, delle pari opportunità e del benessere collettivo. Nel suo intervento, Marsilio ha sottolineato l'impegno dell'Abruzzo nello sviluppo del ciclismo come leva strategica per la valorizzazione territoriale e la promozione turistica. "Abbiamo investito molto per portare in Abruzzo grandi eventi ciclistici come la Grande partenza del Giro d'Italia, che ha acceso i riflettori internazionali sulla Costa dei Trabocchi, una delle piste ciclabili più affascinanti del mondo - ha aggiunto il governatore regionale ricordando il rilancio del Giro d'Abruzzo, storica corsa a tappe è considerata una delle competizioni preparatorie più importanti in vista del Giro d'Italia - Il nostro territorio, con le sue montagne appenniniche tra le più dure e spettacolari, è ormai una presenza stabile e irrinunciabile nel calendario ciclistico nazionale e internazionale". Marsilio ha inoltre annunciato che venerdì prossimo, a bordo della nave scuola Amerigo Vespucci, per la prima volta ormeggiata nel porto abruzzese di Ortona (Chieti) si terrà la presentazione ufficiale del Giro d'Abruzzo 2025 e delle tappe abruzzesi del Giro d'Italia.