Ciclismo: malore durante Granfondo Torino, morti due partecipanti

19 Apr 2026 - 22:03
© Getty Images

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Durante la Granfondo Torino, che si è svolta oggi, due ciclisti sono stati colpiti da gravissimi malori. È quanto fa sapere la stessa organizzazione ciclistica in un post su Facebook. "Nonostante il tempestivo intervento dei soccorsi e i lunghi tentativi di rianimazione effettuati dal personale medico sul posto e durante il trasporto d'urgenza, per uno dei due partecipanti non c'è stato nulla da fare", si legge nel post. L'altro, un 61enne, è stato trasportato all'ospedale Molinette, dove è arrivato in arresto cardiaco ed è morto poco dopo. "In segno di profondo rispetto e dolore per questa drammatica perdita, il Gs Alpi comunica l'immediata sospensione di ogni attività celebrativa. In questo momento di immenso dolore, l'aspetto sportivo perde ogni rilevanza", precisa il post su Facebook.

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