Ciclismo, la presentazione del Team Technipes #inEmiliaRomagna a Faenza

“Quest’anno 16 corridori, tanti U23 e un Elite – ha sintetizzato Davide Cassani, Presidente APT Servizi Emilia-Romagna e ideatore del progetto -. L’obiettivo è quello di cercare di far realizzare il loro sogno, cioè diventare professionisti. Una realtà emiliano.romagnola, con main sponsor emiliano romagnolo, perché l'Emilia Romagna come al solito è presenti in questo progetto nato sette anni fa per promuovere lo sport, per promuovere il turismo, perché i nostri ragazzi rappresentano una sorta di Ambassador che portano il nome dell’Emilia-Romagna in giro per l'Italia e per il mondo”.