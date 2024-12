Ciclismo: investì e uccise moglie, Dennis rischia sette anni

Rischia sette anni di carcere dopo aver investito con la sua auto e ucciso sua moglie Rohan Dennis, australiano, due volte campione del mondo a cronometro. Dennis ha ammesso la sua condotta colposa per imprudenza nel tragico incidente dello scorso anno, che costo' la vita a Melissa Hoskins, ex ciclista della nazionale aussie sposata nel 2018 e dalla quale ha avuto due figli. La donna mori' in ospedale a seguito delle gravi lesioni riportate. Ora, davanti alla procura di Adelaide, l'ex corridore della Ineos - secondo quanto riporta il canale pubblico Abc, si e' dichiarato colpevole dell'accusa " aggravata di aver creato un pericolo di danno" in quell'occasione. I giudici lo hanno dunque inquisito con due capi d'imputazione, guida pericolosa con conseguente morte e guida senza la dovuta attenzione e mettendo in pericolo la vita degli altri. Secondo l'avvocato di Dennis, l'imputato ha ammesso la sua colpa precisando pero' di non aver avuto l'intenzione di uccidere la donna, e ora rischia sette anni di carcere, la pena massima per quelle accuse, oltre al divieto di guida per 5 anni.